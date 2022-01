Grève SNCF dans le Sud-Ouest : la galère des usagers

Pour les usagers réguliers de la SNCF, la journée a mal commencé ce lundi matin. Il y a seulement cinq allers-retours entre Bordeaux et Paris aujourd'hui contre plus de 30 habituellement. Beaucoup de voyageurs se sont levés tôt pour monter dans l'un des rares trains maintenus. Les aiguilleurs en grève réclament notamment une meilleure gestion de fin de carrière. Seuls 30% des TER circulent aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, et certains l'ont appris à leurs dépens ce matin. Aux abords de la gare Saint-Jean à Bordeaux, les voyageurs ont dû s'organiser à la dernière minute. Et puisqu'aucun train ne dessert Agen, Toulouse ou le Pays basque ce lundi, c'est sur d'autres moyens de transport qu'il faut compter. Certains ont dû se remettre à la famille ou aux amis pour finir le trajet et arriver enfin à destination. La SNCF invite les voyageurs qui le peuvent à décaler leurs déplacements. Le préavis de grève court jusqu'à huit heures mardi matin. TF1 | Reportage G. Ployé, N. Forestier