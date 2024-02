Grève SNCF : dernier jour ?

Certains voyageurs espéraient un train, c’est encore raté. D’autres sont devenus experts en plan B. Mais ce dimanche, le trafic sera un peu moins perturbé. Plusieurs dizaines de TGV en plus circuleront vers l’Atlantique. Rennes, Tours, ou encore Bordeaux, ces destinations sacrifiées au début du week-end. Le retour à la normale est attendu dès lundi 8 heures. Mais les vacances de février sont-elles sauvées pour autant ? À quoi doit-on s’attendre pour les semaines à venir, et notamment pour le week-end prochain, le chassé-croisé de toutes les zones, A, B et C ? Après la grève des contrôleurs, peut-être celles des aiguilleurs qui sont indispensables pour la gestion du trafic et la signalisation en gare. Sud-Rail a déposé un préavis de grève pour vendredi et samedi prochain. Quelles seraient les conséquences pour les voyageurs ? Les contrôleurs reprendront-ils leurs grèves d’ici la fin des vacances ? Pour l’instant, aucune consigne n’a été donnée. TF1 | Reportage R. Sygula, E. Braem, C. Brousseau