Grève SNCF : les départs en vacances perturbés

Qui dit jour de grève, dit forcément parcours très chaotique. Pour cette voyageuse, le réveil a été plus matinal que prévu. À la gare Montparnasse, la plupart des trains ne circuleront pas ce samedi. Sur la ligne Paris-Bordeaux, par exemple, seul un trajet sur trois est maintenu. Casse-tête du jour : trouver un billet de dernière minute, quitte à payer le prix fort. "Le train était annulé à Charles de Gaulle, donc j'ai dû prendre la navette et payer 92 euros de supplément de train", confirme une passagère. Dans ce TGV en direction de Lille (Hauts-de-France), c'est la même galère. Pour Fanny, le week-end entre copains commence avec deux heures de trajet en plus. "On devait prendre un Paris-Bruxelles qui a été annulé, donc on a échangé pour Paris-Lille et on va faire Lille-Bruxelles en bus", explique la jeune femme. Dans cette gare desservant les Alpes, l'atmosphère est beaucoup plus zen. La SNCF a choisi de maintenir l'essentiel des trajets à destination des stations de ski. La SNCF promet aux voyageurs pénalisés un geste commercial, une réduction de 50% sur leurs prochains trajets en train. TF1| Reportage R. Sygula, C. Abel, B. Delaubert