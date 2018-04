Grève SNCF : des perturbations prévues sur Toulouse

A la gare de Toulouse, l'ambiance est plutôt calme à quelques heures de la grève. On note toutefois une forte affluence à la gare routière. Les autocars en direction de Paris affichent complet. Pour une compagnie de bus, les réservations ont bondi de 35% dans la région de la Haute-Garonne. Du côté du Midi-Pyrénées, seulement 22 trains circuleront le 3 avril. Ce qui laisse aux voyageurs aucun autre choix que le covoiturage. Avec l'annonce de ces grèves à répétition, les usagers apprennent à s'organiser et à anticiper, quitte à prendre de nouvelles habitudes de voyage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.