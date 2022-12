Grève SNCF... prendre la route à tout prix

Incontournable depuis des années, en cas de grève à la SNCF, le covoiturage est la première alternative pour pouvoir être en famille à Noël. D'après bon nombre de covoitureurs, ce mode de transport n'a que des avantages. Le covoiturage est bien plus économique et convivial. La seule ombre au tableau réside dans le fait qu'il est impossible de transporter de gros cadeaux de Noël. Louer une voiture est une solution plus confortable mais elle est beaucoup plus chère. Auprès d'un professionnel du secteur, il faut compter environ 100 euros pour une journée. Cependant, la location entre particuliers est de plus en plus en vogue. Elle revient quatre fois moins qu'auprès d'un spécialiste. Le propriétaire loue son véhicule personnel lorsqu'il ne l'utilise pas. La voiture est louée pour une vingtaine d'euros par jour. Pour allier confort et petit prix, il y a toujours la solution des bus à longue distance. Mais pour cette option, il faudra s'armer de patience, car le trajet risque de durer. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau