Grève SNCF : quelles sont les prévisions de trafic pour ce vendredi 13 avril ?

Les vacances scolaires ont débuté le 13 avril pour la zone C. A la gare de Paris-Montparnasse, Hélène Grégoire nous fait un point complet sur le trafic prévu à la SNCF. La compagnie de transport promet 200 TGV fonctionnels, soit un train sur trois, pour garantir le maximum de départs. Au niveau des lignes régionales, la SNCF prévoit de mettre en circulation un TER sur trois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.