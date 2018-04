Grève SNCF : les voyageurs sont mécontents à la Gare de Lyon

Avec un TGV sur huit et un RER sur cinq, il faut prendre son mal en patience pour pouvoir se déplacer. De plus les quais sont trop exigus pour accueillir le flot de voyageurs déversés par l'un des rares trains. Beaucoup ont empruntés des trains surchargés pour quitter la banlieue parisienne. Des malaises, de l'inconfort, de l'énervement et de l'incompréhension régnent à la Gare de Lyon. Pour accompagner ses voyageurs, la SNCF a dépolyé ses "gilets rouges". Ils doivent calmer les voyageurs qui sont énervés et renseigner les touristes étrangers dépités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.