Grève : s'organiser aujourd'hui pour éviter la galère demain

Ce lundi matin, la course au train avait déjà commencé pour les voyageurs strasbourgeois. En cause, un premier mouvement de grève local à été organisé aujourd'hui, avant la journée d'action nationale prévue mardi. Ce sont deux jours de perturbations plus ou moins importantes. Alors, à chacun sa solution. Strasbourg, la ville du vélo, dispose de plusieurs centaines de kilomètres de pistes cyclables. Pour beaucoup, c'est LA solution de dépannage. Les loueurs de vélos s'attendent donc à une demande plus importante. Il faut trouver des solutions pour se déplacer, mais aussi pour faire garder les enfants. Fermeture des cantines scolaires, grève des enseignants... Au fil des mouvements sociaux, les parents ont appris à s'organiser et à décréter la mobilisation familiale. Transport en commun, éducation, mais aussi les secteurs de la santé et de l'énergie ont également répondu à l'appel de la grève. Ce mardi, il faudra faire preuve d'imagination ou bien s'armer de patience pour se déplacer. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier