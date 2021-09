Grève : SOS Médecins à l'arrêt pour 24 heures

Il est 7 heures et c'est la dernière intervention pour Agnès Guth-Stella, médecin libéral à Caen (Calvados) : un enfant de trois ans souffrant de forte fièvre. Les visites à domicile permettent de soigner ceux qui ne peuvent pas se déplacer. "Les gens n'ont pas d'autres recours que d'appeler le 15, qui va éventuellement envoyer une ambulance et les orienter vers les services d'urgence qui sont saturés", explique le docteur Agnès. Cette dernière est en grève jusqu'à 8 heures ce mardi matin. Comme ses collègues, elle réclame une augmentation des tarifs des consultations à domicile qui n'ont pas évolué depuis quinze ans. Chaque année, SOS Médecins réalise près de trois millions d'interventions. Un service de proximité rassurant. "J'ai déjà appelé SOS Médecins pour des enfants malades la nuit ou le week-end. "C'est une solution de facilité pour les gens et il faudrait que ça soit renforcé", lancent des passants. La visite à domicile en journée est aujourd'hui facturée à 35 euros. La fédération demande à ce qu'elle soit revalorisée à hauteur de 57 euros au minimum.