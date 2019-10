Grève surprise à la SNCF : des perturbations dans presque toutes les régions

Un peu partout, les usagers ont été pris de court par la grève surprise du personnel de la SNCF. A Lyon, à Rouen, à Melun... la situation est la même à en croire les partages sur les réseaux sociaux. Seuls 25% des TER circulent et en Île-de-France, la gare du Nord est fortement perturbée. Face au manque de communication, les voyageurs sont désemparés. Pour résoudre la situation, des négociations sont en cours entre la direction de la SNCF et les syndicats. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.