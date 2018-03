Grève des tranports : la grande galère des voyageurs débute

Les voyageurs subiront la grande galère des transports sous la pluie. La grève de la SNCF débutera ce mardi 3 avril 2018, deux jours de grève alternés jusqu'à fin juin. Celle d'Air France a commencé ce vendredi 30 mars 2018, avec un quart des vols annulés et reprendra lundi 1er avril 2018. Il a fallu s'adapter et trouver des solutions pour les voyages du week-end. La situation pourrait s'aggraver avec l'appel de Philippe Martinez, le leader de la CGT, à la grève aux éboueurs et aux électriciens, en renfort à celle des cheminots. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.