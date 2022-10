Grève : y a-t-il un risque de contagion ?

Gravelines est la plus grande centrale nucléaire du pays et la plus puissante d'Europe de l'Ouest. Depuis ce jeudi matin, une partie de ses salariés est en grève. Les grévistes bloquent la poursuite des travaux de maintenance, une action indispensable pour que l'un des réacteurs soit reconnecté au réseau. Avec Gravelines, quatre autres centrales sont touchées par des mouvements de grève, celle de Tricastin, Cruas, Bugey et Cattenom. Le fonctionnement de huit réacteurs est perturbé. Ça tombe mal, le parc nucléaire français été déjà en sous-régime. Cet hiver, certaines entreprises pourraient subir des coupures de courant temporaires à cause du manque d'électricité. C'est dans ce contexte que la CGT appelle ce jeudi matin à étendre la grève à tous les salariés de l'énergie. Une journée de mobilisation générale est prévue la semaine prochaine, ce devrait être mardi 18. D'après plusieurs syndicats, le mouvement de contestation pourrait s'étendre aux techniciens du gaz et de l'électricité, un peu partout dans le pays. TF1 | Reportage T. Jarrion, Z. Ajili