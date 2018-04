Les grèves à la SNCF et à Air France, un préjudice pour le tourisme français

Pour ce premier week-end des vacances de printemps, la détente ne semble pas être à l'ordre du jour. Au lieu de profiter du soleil, les touristes sont désemparés en raison des grèves à la SNCF et à Air France. Avec les annulations de vols et de trains, ils sont obligés de se réorganiser et donc de faire des dépenses en plus. Pour certains, ces grèves à répétition pourraient finir par ternir l'image de la France. Les professionnels du tourisme, eux, dénoncent l'impact de ces grèves sur la fréquentation. Celle-ci est largement en-dessous de celle de l'année dernière, ce qui les inquiète fortement. D'ici juin, fin présumée des manifestations, le préjudice pour l'hôtellerie française pourrait avoisiner les 150 millions d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.