Grèves : ce qui vous attend cette semaine

À quoi s'attendre ce mardi sur les rails ? En moyenne, un TGV sur deux circulera et trois TER sur dix. Comme lors des deux précédentes journées de grève en janvier, les voyageurs, dont les trains sont supprimés, doivent s'organiser. Selon la SNCF, la circulation des trains restera fortement perturbée demain, mais moins que les 19 et 31 janvier : "Nous notons une amélioration de la situation sur la plupart des lignes.". En Île-de-France aussi, la RATP prévoit une légère amélioration, surtout concernant les bus, huit sur dix rouleront demain. Ce sera à peu près pareil à Lyon (Rhône), et du côté de Bordeaux (Gironde), l'ensemble du réseau devrait fonctionner sans problème. À quoi s'attendre ce mercredi ? Au niveau national, deux syndicats appellent à poursuivre la grève : la CGT Cheminots et Sud-Rail. Les prévisions de circulation détaillées seront communiquées ce lundi soir. Quant à samedi prochain 11 février, l'intersyndicale appelle à une journée de mobilisation, mais pas à une journée de grève. Ce samedi, les zones A et B sont en vacances. Si vous êtes concernés et que vous avez prévu de prendre le train, vous voilà donc rassurés. A priori, il devrait circuler. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Ramaugé, M. Kouho