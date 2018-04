Grèves : les cheminots sont très remontés contre le gouvernement

En Aquitaine, ils n'étaient pas très nombreux à se rendre au technicentre de Bischheim, là où se fait la maintenance de certains TGV. Les cheminots se disent déterminés à défendre leur statut et leur conception du service public. Du côté de Bordeaux, il y a eu beaucoup plus de manifestants qu'en Alsace déterminés à se faire entendre. Au vu de leurs conditions de travail, ils ont le sentiment de ne pas être considérer. Ce mardi 3 avril, ce sont plus d'une centaine de manifestants qui ont pris la direction de la mairie de Bordeaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.