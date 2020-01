Grèves : trafic toujours perturbé à Lille

Le trafic s'améliore sur le réseau SNCF après quarante jours de grève. Mais avec un train ou bus sur cinq, les TER qui circulent sont pris d'assaut par les voyageurs. Dans une gare au trafic très important, les passagers sont fatigués et oppressés. Illustration à Lille où le transport en commun reste compliqué. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.