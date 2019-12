Grignan accueille 350 crèches du monde entier

Au pied du château de Grignan, un monde miniature raconte la vie en Provence. Il s'agit d'un village qui accueille des crèches provenant de tous les continents. Celles-ci sont fabriquées avec divers matériaux tels que la paille, la terre, la porcelaine, la céramique ou encore les boîtes de conserve. Cette exposition est une occasion pour raconter la nativité aux enfants, et pour les faire voyager au cœur de toutes les cultures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.