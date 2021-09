Grillades et bonne humeur au championnat de France de Barbecue

Ils se sont entraînés toute l'année. Les fans de barbecue étaient au championnat de France ce week-end pour soutenir les mordus de la grillade qui s'affrontent en équipe. Ils ont deux heures trente pour prouver la maîtrise du barbecue et à chacun sa technique : "fait avec amour", "marquer la viande", "cuisson aux dernières minutes", lancent-ils. Mais pas question de tout dévoiler. Ici, on vient pour l'ambiance, en famille ou entre amis, mais on ne parle surtout pas de merguez ou de saucisses aux concurrents. Durant le championnat, les chérifs ont fait la loi du steak. Il s'agit bien évidemment du jury. Mais pas de quoi faire trembler Kévin, venu défendre son titre. D'ailleurs, les chefs ont été impressionnés par son audace, mais pas que. Tous confirment qu'il y a eu du niveau cette année. Gagnant ou pas, tous repartent convaincus de cette édition : "on sera présents l'année prochaine".