Grimper pour perdre 8°C

À la mi-journée, la petite ville de Munster (Moselle), 400 mètres d'altitude aux pieds des Vosges, est presque déserte. Rien d'étonnant quand on s'approche du thermomètre qui affiche quasiment les 35 °C. Pour trouver du monde, il faut monter 1 000 mètres plus hauts. Nous sommes au Markstein (Haut-Rhin), un des sommets des Vosges. Les parkings sont bien remplis notamment celui des camping-cars. Josiane et Daniel y ont trouvé refuge depuis quelques jours. "C'est mieux d'être en haut. On dort mieux", témoignent-ils. Des nuits plus fraîches et 26 °C au meilleur de la journée. Au départ de la luge d'été, il y a foule en permanence. "On a quand même en moyenne entre 6 et 8 °C de différence entre la vallée et ici", rapporte un responsable. Sur plus d'un kilomètre, la descente est effectivement très rafraîchissante. Dans les fermes-auberges, aussi, on a rarement vu autant d'affluences après le 15 août. Certains clients n'hésitent pas à commander des plats d'hiver. D'autres ont choisi de monter encore plus haut pour trouver toujours plus de fraîcheur. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly