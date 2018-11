"Grinch" : une véritable leçon sur l'esprit de Noël

Le film d'animation "Grinch" sort en salles le 28 novembre 2018. Il raconte l'histoire d'un monstre vert qui prévoit de gâcher la fête de Noël. Il s'agit d'une nouvelle version du dessin animé, car le héros a été créé en 1950 et a déjà connu deux adaptations au cinéma, en 1966 et en 2000. Découvrez un extrait en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.