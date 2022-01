Grippe aviaire : abattage à grande échelle dans les élevages

Benjamin Naurris prend toutes les précautions pour nous recevoir sur son élevage, mais le cœur n'y est plus. Comme tous les éleveurs de volailles du sud des Landes, il s'apprête à voir ses 400 canards, âgés d'à peine un mois, abattus dans les prochaines semaines. Il perd son élevage pour la troisième fois en cinq ans. Comme chaque année, il avait pourtant mis ses canards sous filets et respecté toutes les mesures. Aujourd'hui, il réclame une nouvelle stratégie face au virus et espère qu'un vaccin sera autorisé avant l'hiver prochain. On compte 161 communes landaises qui sont concernées par ce vide sanitaire. Un abattage préventif pour lutter contre une épidémie devenue hors de contrôle. "Il faut prendre des mesures draconiennes avec toutes les difficultés que cela représente pour les éleveurs concernés. Notre devoir, c'est de protéger les sites sensibles", explique Marie-Hélène Cazaubon, présidente de la Chambre d'agriculture. Le nord des Pyrénées-Atlantiques et l'ouest du Gers sont également concernés. Au total, 1,3 million de volailles seront abattus d'ici trois semaines. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet