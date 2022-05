Grippe aviaire : bientôt plus de canard à la carte des restaurants ?

Dans le restaurant "Le J’Go", il n’y a plus de canard à la carte. À cause de la grippe aviaire, les fournisseurs n’ont plus rien à lui vendre. Le patron, Olivier Ehret, a dû adapter certains plats, même les plus emblématiques. Le constat est le même dans la majorité des établissements toulousains. Pourtant, manger du magret dans le Sud-Ouest est une tradition. Au "Magret", le chef cuisine principalement du canard. Cette semaine, il a pu acheter quelques rares lots, qu’il réserve pour son tournedos. Depuis 33 ans, Paul Azoulay n’a jamais connu pareille situation. C’est toute la filière du canard qui est sévèrement touchée. Dans la conserverie "Samaran", les salariés sont au chômage partiel trois jours par semaine. La salle de découpe est désertée, les frigos sont vides. Habituellement, 2 500 canards sont préparés, mais la quasi-totalité des zones de production est concernée. Avec le peu de stocks, les employés préparent quelques conserves. Il va falloir patienter plusieurs mois avant de déguster du canard français. Cet été, les restaurateurs ont bien l’intention de mettre en valeur d’autres productions locales. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis