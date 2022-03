Grippe aviaire dans les Landes : en attendant le retour des volailles

Même sans canards, David Ducamp doit s’équiper entièrement pour accéder à son élevage. Il ne veut prendre aucun risque avant d’accueillir ses nouveaux canetons. Après deux grippes aviaires consécutives et 900 canards abattus en janvier, l’espoir renaît. Pourtant, comme beaucoup, cet éleveur s’inquiète pour le futur de l’élevage en plein air. Ses canards devront rester enfermés au moins jusqu’au 15 mai avant de retrouver l’herbe fraîche. Damien Sourbié aussi a tout préparé avant le retour de ses canards. Mais après avoir vécu quatre grippes aviaires en six ans, relancer son élevage est surtout synonyme d’inquiétude. "On repart avec les mêmes problématiques : un bâtiment qui existe pour la mise à l’abri, en croisant les doigts pour que cette année ça marche, sachant que ça n’a pas marché l’année dernière, et un vaccin qui n’est pas encore disponible", confie-t-il. Autre préoccupation : de nombreux éleveurs devront patienter avant de recevoir leurs premiers canetons. Beaucoup viennent de Loire-Atlantique, un département actuellement touché, à son tour, par la grippe aviaire. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet