Grippe aviaire : des milliers de canards abattus dans les Landes, une catastrophe pour les éleveurs

A cause de la grippe aviaire, des milliers de canards ont déjà été abattus dans les Landes. Une catastrophe pour les éleveurs qui craignent de revivre une crise aussi grave qu'il y a trois ans. Heureusement, les fêtes de Noël sont passées et le foie gras s'est bien vendu. Mais les mois qui viennent s'annoncent compliqués. La vente sur les marchés représentent 50% du chiffre d'affaires des petits producteurs. Pour Julien, 2021 commence mal. Toute son exploitation a été contaminée par le virus H5N8 et ses 2 500 canards sont condamnés. "Tous les canards qu'on a sur l'exploitation vont être abattus peu importe les âges", a-t-il confié. Il se demande comment il va sauver son élevage. Dans le département, près de 120 communes sont concernées par la grippe aviaire. Malgré les règles sanitaires strictes, le virus se répand très vite. Cette crise aviaire s'ajoute à celle du Covid-19 et les éleveurs se sentent bien impuissants. Tous espèrent que la bonne solution sera trouvée.