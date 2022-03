Grippe aviaire : des millions de volailles abattues dans l’Ouest

Depuis une semaine, l'élevage de Marie-Noëlle Mandin est touché par la grippe aviaire. Les mesures sanitaires pour notre tournage sont strictes, impossible d'aller plus loin. Ce bâtiment est vide depuis janvier, l'éleveuse ne peut y faire entrer aucun canard. À 100 mètres, dans cet autre bâtiment, la grippe aviaire ravage les canards. Marie-Noëlle ne peut rien faire, ses volailles meurent tous les jours. Depuis 1993, elle travaille avec son mari. Dominique Mandin n'a jamais vu pareille situation. "En Vendée, on n'a jamais connu ça. Depuis la pandémie en plus, on tournait au ralenti, il n'y avait pas de restaurants ouverts. Et puis ça par-dessus, ça va compliquer les affaires.", nous affirme-t-il. Ce matin, 380 foyers de contaminations sont répartis dans toute la Vendée. Dans les semaines à venir, il n'y aura plus aucune volaille en élevage dans le département. La Chambre d'agriculture de Vendée recommande aux habitants de confiner leurs poules et autres volailles pour éviter d'étendre la propagation du virus. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Rellec