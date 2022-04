Grippe aviaire : les aigles de Rocamadour confinés

Dans ce parc ornithologique, trois chouettes sont décédées, contaminées par la grippe aviaire. Les oiseaux doivent donc rester dans leur volière. Les soigneurs les nourrissent, mais tout contact prolongé leur est interdit. Cette fermetures est une première. Le virus est très présent dans le Sud-ouest. Un élevage de canard a été abattu à 300 mètres d'ici. Le parc est réputé pour ses spectacles de fauconnerie. C'est un coup dur pendant les vacances de Pâques et après deux ans de Covid. "On a perdu à peu près 20 000 entrées en gros. Donc, ça fait 200 000 euros. Je crois que l'avenir du Rocher des Aigles est assez compromis", confie le directeur des lieux, Raphaël Arnaud. A Rocamadour, touristes et commerçants sont déçus : "c'est vrai qu'on comptait dessus, c'est la déception, mais on fera avec", "on va visiter Rocamadour et puis voilà, on va s'adapter"... Aucun vol n'est autorisé pendant trois semaines. Ensuite, il va falloir entraîner les rapaces. La réouverture est programmée début juin, avec la naissance d'un bébé condor. TF1 | Reportage P. Mislanghe, F. Guinle