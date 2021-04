Grippe aviaire : les poussins de retour dans les élevages des Landes

Après deux mois de silence, ils se font de nouveau entendre. En effet, 30 000 poussins, nés il y a quelques heures, viennent de rejoindre l'élevage de Valérie Lespes. Rien que dans une cabane, ils sont plus d'un millier. Pour cette éleveuse de volailles fermières des Landes, c'est le soulagement. A noter que son élevage était vide depuis la mi-janvier. Ses poulets n'ont pas été atteints par la grippe aviaire mais les éleveurs landais avaient interdiction de poursuivre leur activité dans les zones à risque. Après de longues semaines de vide, les exploitations du Sud-Ouest accueillent progressivement leurs premières volailles. Pour reprendre leur activité, les éleveurs sont soumis à des procédures strictes. "Il y a des contrôles qui ont été faits en amont par les services vétérinaires pour montrer qu'il n'y a plus de présence du virus", explique Gilou Piet, technicienne avicole. Autre contrainte, les animaux doivent rester confinés. En temps normal, les poussins sont élevés en plein air dès l'âge de six semaines. D'ici là, Valérie espère qu'elle aura l'autorisation de les laisser sortir.