Grippe aviaire : les volailles de nouveau confinées en France

Ces canards en plein air vivent leurs dernières heures de liberté. Dès ce vendredi après-midi, Benjamin Nauris va devoir les mettre à l'abri et compromettre ainsi la qualité de sa production. "On ne se voit pas faire du canard confiné et la clientèle actuelle veut du canard plein air. Là, on est en train de tout mettre en l'air", confie-t-il. Après la découverte de trois foyers de grippe aviaire dans les Ardennes et dans l'Aisne, l'Hexagone est désormais en risque élevé face au virus. Mais comme les éleveurs l'ont dit, le reconfinement des volailles est un très gros coup dur. Ils dénoncent une décision qui pourrait mettre en péril bon nombre de petites exploitations. La grippe aviaire a déjà causé quatre crises en six ans. En 2021, les éleveurs n'ont pas pu travailler les six premiers mois, et cette nouvelle mesure menace désormais la production pour la fête de fin d'année. Les producteurs de foie gras veulent à tout prix éviter le scénario de l'an dernier : trois millions de volailles avaient été abattus pour éviter la progression du virus.