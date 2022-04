Grippe aviaire : va-t-on manquer de poulet ?

Sur l'étal d'une boucherie, la place de la volaille est bien maigre ce mercredi matin. Le gérant a de plus en plus de mal à s'en procurer. La conséquence est directe pour les prix. Le filet de poulet la Belle Rouge a pris 23% en quelques jours. Face à ce phénomène, les clients se font déjà une raison. Faudra-t-il bientôt faire une croix sur le poulet du dimanche ? Chez un volailler, on a quelques craintes. Dans toute la filière, on subit deux crises à la fois. "Pour les éleveurs, actuellement, c'est une double peine parce qu'il y a la grippe aviaire donc qui les oblige à abattre leurs volailles et il y a l'augmentation du coût de l'aliment du fait de la crise ukrainienne", confie Jean-Jacques Costiou, volailler et gérant de l'usine "Au Faisan Doré" à Plabennec (Finistère). Face à la grippe aviaire, la France a abattu quinze millions de volailles cette année, soit cinq fois plus que l'année dernière. Mais les acteurs de la filière l'assurent, il n'y a pas encore de risque de pénurie à ce stade. TF1 | Reportage P. Géli, M. Pirckher