Grande inquiétude dans le monde paysan. Lundi, le vide sanitaire dans les élevages de canards et d'oies du Sud-Ouest a commencé. Une obligation pour tenter de mettre un terme à l'épidémie de grippe aviaire. Plus de 1.000 communes dans cinq départements sont concernées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les éleveurs ne sont pas convaincus par la mesure.