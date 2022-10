Grippe : coup d'envoi de la vaccination

Depuis ce mardi matin, vous pouvez demander le vaccin grippe à la pharmacie. Si vous avez plus de 65 ans ou enceinte, que vous êtes atteint d'une maladie chronique ou que vous êtes en contact avec de personnes fragiles, vous êtes encouragé à faire un vaccin contre la grippe et à faire une dose de rappel anti-Covid. La Haute autorité de santé recommande deux injections simultanées, une dans chaque bras. Et pour le Covid, avec le nouveau vaccin qui lutte spécifiquement contre le variant Omicron. Jusqu'au 15 novembre le vaccin grippe est réservé aux plus fragiles, sur présentation d'une prise en charge. Après cette date, tout le monde pourra se faire vacciner contre la grippe pour six à dix euros. L'injection peut se faire à la pharmacie avec un infirmier, une sage-femme ou encore, bien sûr, chez le médecin. La généraliste Marie Msika Razon incite fortement à cette vaccination, pour aider notre mémoire immunitaire à se rappeler ceux à quoi elle était confrontée. L'année dernière, seulement 52% des Français concernés s'étaient faits vacciner. Rappelons que la grippe cause en moyenne 10 000 décès par an dans l'Hexagone. Reportage | TF1 J. De Francqueville, O. Cresta, J. Maviert