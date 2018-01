Grippe et gastro-entérite : les médecins à Antibes sont débordés

La grippe s'est installée dans les Alpes-Maritimes. Et elle n'est pas la seule maladie qui affecte les Français, la garsto-entérite refait surface. À Antibes, le pic de l'épidémie est à son maximum. Les services d'urgences sont débordées. Dans les pharmacies, le patients fiévreux armés de leurs ordonnances se pressent au comptoir. Les pharmaciens nous dévoilent les gestes de prévention à adopter. Certains habitants décident de faire le plein de fruits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.