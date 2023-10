Grippe : jour J pour la vaccination

Dès neuf heures ce mardi matin, les prétendants au vaccin contre la grippe étaient au rendez-vous dans une pharmacie. C'est le cas de Philippe, qui se fait vacciner chaque année ou presque. Charles, lui, travaille dans un hôpital. Pour lui, la vaccination est recommandée contre la grippe et le coronavirus. Aujourd'hui, il fait les deux vaccins dans chaque bras. Les plus de 65 ans, les malades chroniques, les femmes enceintes... tous sont éligibles dès maintenant. Pour information, les virus hivernaux arrivent quand il fait froid. C'est donc le bon moment pour se faire vacciner afin que le système immunitaire reconnaisse le vaccin et crée ses anticorps. Chaque année, les personnes vaccinées ne sont pas assez nombreuses selon les professionnels. Il faut donc convaincre. Dans un cabinet médical, on le rappelle aux patients. Et la nouveauté cette année, les enfants de deux à dix-sept ans ont accès au vaccin. TF1 | Reportage C. Gerbelot, S. Thizy