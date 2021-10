Grippe : la campagne de vaccination lancée ce vendredi

Alain garde précieusement son bon de vaccination contre la grippe. Ce retraité de 74 ans compte bien l'utiliser, car pour lui c'est un remboursement total du vaccin et une facilité dans les démarches. Comme chaque année, au cours de l'automne et de l'hiver, l'épidémie de grippe menace 18 millions de Français. Personnes âgées avec comorbidité en obésité, femmes enceintes ou soignants, le vaccin leur est recommandé et gratuit. Depuis le début de la semaine, ils sont nombreux à venir se renseigner. Dans cette pharmacie, pas de crainte de pénuries, 3 000 autres vaccins seront livrés dans les prochains jours. "Il devrait y en avoir pour tout le monde", confie Eric Mion, pharmacien. Cette année, les autorités recommandent aussi une double injection : grippe et troisième dose de rappel anti-Covid, une dans chaque bras. Mais beaucoup s'interrogent si c'est sans risque. "C'est tout à fait courant de faire des doubles vaccins. Quant aux effets indésirables, ils sont quand même relativement modestes donc on ne les redoute pas", précise le Dr Richard Handschuh. Les vaccinations pour les personnes prioritaires commencent donc ce vendredi. Pour les autres, il faudra attendre le 23 novembre.