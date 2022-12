Grippe : l’épidémie en forte augmentation

Dans la rue, il y a très peu de monde avec un masque, mais beaucoup de personnes avec des quintes de toux ou tout simplement le mouchoir à la main. Dans ce cabinet médical, les consultations s’enchaînent : plus d’une cinquantaine par jour. La grippe explose, tandis que le Covid et la bronchiolite sont en baisse. Les virus sont différents, mais les symptômes sont malheureusement les mêmes. Des gestes barrières oubliés un peu trop vite et un sentiment de liberté retrouvé. Cela explique sans doute en partie l’explosion du nombre des contaminations liées à la grippe avec, cette année, un virus plus contagieux. Les Français sont moins immunisés contre la grippe et la campagne de vaccination marque le pas depuis cet automne. Pour la soirée du réveillon, certains prendront leurs précautions, d’autres un peu moins. Cette flambée de l’épidémie s'accompagne, en parallèle, d'une pénurie de certains médicaments, comme le paracétamol. La semaine dernière, les hospitalisations liées à la grippe ont bondi de 75%. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings