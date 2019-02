Grippe : pourquoi le vaccin fonctionne-t-il moins bien que prévu ?

Alors que l'épidémie de grippe sévit dans toutes les régions, l'agence sanitaire Santé publique France annonce que le vaccin n'est pas très efficace. Près de onze millions de doses ont été distribuées en 2019, soit 10% de plus que l'année précédente. Or selon la souche de virus visée, l'efficacité du vaccin est de 59% contre le virus A(H1N1) et 19% contre le virus A(H3N2). Comment expliquer ces résultats ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.