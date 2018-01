La grisaille domine encore dans le Puy-de-Dôme

Le ciel gris et le temps pluvieux rendent les habitants mornes et peu enthousiastes. La gaieté s'est alors envolée avec le soleil qui n'a pas pointé son nez depuis quelque temps. Si certains villageois attendent patiemment le retour du beau temps, d'autres commencent à perdre patience. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.