La grogne des agriculteurs face à la hausse du prix du gazole non routier

Alors que les agriculteurs utilisent un gazole moins taxé, la facture reste quand même très salée. Moins cher que le carburant traditionnel, le gazole non routier (GNR) a en effet augmenté de 20% en un an. Julien Hindré, un agriculteur à Plouzané, a vu son budget gasoil s'alourdir de 4 000 euros en 2018. Une augmentation significative pour une profession déjà fragilisée par les crises successives. Par ailleurs, il souhaite manifester contre la hausse des prix du carburant le 17 novembre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.