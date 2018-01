La grogne continue devant les prisons

À Fleury-Mérogis, de nouveaux incidents entre les surveillants et les forces de l'ordre ont éclaté dans la matinée de ce vendredi 19 janvier 2018. Les gendarmes mobiles ont tiré des gaz lacrymogènes pour évacuer les quelques 150 manifestants. Cependant, la colère de ces derniers risque d'être attisée par l'agression à coups de couteau, de deux de leurs collègues ce matin, par un détenu à la maison d'arrêt de Borgo en Haute-Corse. Les deux victimes, dont un gravement blessé, ont dû être transférées à l'hôpital de Bastia. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.