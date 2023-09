Gros dégâts après le déluge

Un déluge après des mois de sécheresse. L'eau est montée jusqu'à un mètre en seulement deux heures, inondant les garages et les maisons, surprenant certains automobilistes. Dans cette boulangerie, le plafond s'est effondré en plein service. "C'est vachement lourd, c'est plein d'eau. Ça fait comme une éponge", rapporte le responsable. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Il n'y a pas de temps à perdre pour ce commerce. Les travaux débuteront dès cette semaine. À quelques kilomètres de là, même stupeur à Canohès sur ce parking. Des dizaines de voitures ont été endommagées par la grêle. Ce mercredi matin, il y a encore de la glace dans les rues et de l'eau dans les bâtiments, comme cette salle des fêtes rénovée l'année dernière. "Il faut refaire tout l'intérieur et la sono en particulier". Les orages ont fait des dégâts matériels importants. Aucune victime n'est à déplorer. À Perpignan, une voiture a été emportée par les eaux. Deux personnes ont été sauvées par les pompiers. TF1 | Reportage M. Rio, A. Guiraud