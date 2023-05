Gros dégâts après un orage de grêle

La maison d’Edmond est dévastée. Vendredi dernier, un épisode de grêle d'une heure a suffi à faire écrouler son plafond suite à une infiltration d’eau. Sa chambre aussi a été saccagée par le déluge. Par chance, il s’en sort indemne. Sa femme, elle, garde une simple blessure sur le nez. Depuis bientôt une semaine, ils dorment à deux sur leur canapé. Une soixantaine d’habitations ont été touchées autour d’eux. Dans les vignes également, les dégâts sont considérables. Ce viticulteur a fait les comptes, la cuvée 2023 est compromise. "On a encore tout perdu... On pourrait dire qu’on est quasiment à 100% de dégâts", confie-t-il. En témoin de l’intensité du phénomène, des plaques de glace bordent encore les vignes cinq jours après la grêle, alors qu’il fait plus de 20 degrés. Le maire se bat pour faire reconnaître le phénomène de catastrophe naturelle. Alors que les ouvriers sont à l’œuvre, les habitants espèrent désormais obtenir des dédommagements auprès de leurs assurances. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba