Grutier, un métier qui ne connaît pas le chômage

Encore méconnu, le métier de grutier est très rare. Il n'en existe que 732 dans le pays. Le principe serait de déplacer des matériels pouvant aller jusqu'à douze tonnes de charge. Le secteur connaît une grande pénurie de candidats. Pour cause, le métier requiert des compétences particulières dont la rapidité, la précision, la motivation et surtout une aisance pour le travail en hauteur. La formation dure trois mois, aux allures de jeux vidéo. Vient ensuite la pratique avec un test de vertige. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.