Guédelon, le chantier hors du temps

Ils semblent venus d'un autre temps. Ces ouvriers lancés dans un champ qui est chevaleresque. Nous sommes bien en 2023, sauf ici où l'on retourne au Moyen Âge. Ils construisent un château fort dans les conditions de l'époque, jusqu'à la mise en œuvre. Le chantier dure depuis 26 ans. Le voici en 1998. Une idée farfelue sur ce terrain trouvé presque par hasard et obtenu à un prix dérisoire. La construction devient vite sérieuse. Aujourd'hui, le propriétaire emploie 70 salariés. Florient, Léticia et Clément ont quasiment tout connu. Nous les avons déjà rencontrés. Ces images ont été filmées en 2003 et 2004. Et voici ce qui a changé en 20 ans. Les années passent, l'aventure, elle, ne cesse de passionner ces bâtisseurs. Le projet de toute une vie sur un seul et même monument. Pour les charpentiers, c'est le début de la fabrication du toit sur la tour du pigeonnier. Les travaux sont lents, car les ouvriers passent la moitié de leur temps à expliquer ce qu'ils font aux visiteurs. Ce sont eux, en payant l'entrée, qui font vivre Guédelon. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin