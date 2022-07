Guêpes : si nombreuses cette année !

Ils s’invitent chez vous chaque été, sous vos toits et dans vos murs. Les guêpes et les frelons sont plus nombreux cette année. Aymric Knemp est désinsectiseur. Son planning est très chargé : une vingtaine de rendez-vous par jour. Ces professionnels injectent un insecticide en poudre. Les guêpes sont tuées en moins de 48h. L’opération coûte 120 euros, payés par la copropriété de Célia, car le nid est sous les toits. Elle va pouvoir enfin retrouver sa terrasse. Elle n’est pas la seule à être embêtée. Partout dans le pays, les insectes nous envahissent, car la mortalité a été faible cet hiver. En plus de l’intervention, la prévention est une mission importante pour éviter les accidents. Un nid met environ un mois à se former. Il est donc urgent d’intervenir dès le départ, quand on remarque des allées et venues d’insectes chez soi. Mais ne le faites pas seul, vous pourriez commettre l’erreur à ne pas faire. En outre, n’appelez pas les pompiers. Ils n’interviennent que dans quelques communes et vous réorienteront la plupart du temps vers des entreprises privées. TF1 | Reportage I. Blonz, J. Pasquier