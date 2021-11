Guerre des licences de pêche : y a-t-il encore du poisson sur les étals de Boulogne-sur-Mer ?

De retour au port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Jean-Yves Noël, pêcheur, a le sourire forcé. À bord de son bateau, aucun poisson, seulement quelques tourteaux et des homards. "On fait comme on peut, il n'y a plus grand-chose à faire en poissons chez nous", se désole-t-il. Pourtant, malgré la pluie, il faut prendre la mer tous les jours. C'est la seule façon en effet d'avoir un salaire chaque mois. De leur côté, les clients ne trouvent pas forcément les poissons qu'ils sont venus acheter. Dans cette poissonnerie, il n'y a que des produits pêchés dans les eaux françaises. En effet, une grande majorité de pêcheurs n'ont plus le droit d'aller dans les eaux britanniques qui sont pourtant beaucoup plus poissonneuses. "Sans les licences anglaises, on ne s'en sortira pas", précise Emilie Devogel. Plus de cabillaud, presque plus de sole ou de turbot, la situation risque de devenir critique si les poissonniers n'arrivent pas à satisfaire la clientèle. La situation pourrait tout de même vite changer. Avec les sanctions prises par le gouvernement, les pêcheurs britanniques ne pourront plus venir concurrencer leurs homologues français dès mardi prochain.