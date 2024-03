Guerre des stands : tout pour attirer le chaland !

Dans les allées, les visiteurs ne savent plus où donner de la tête. Chaque exposant redouble d'efforts pour attirer les curieux. Autour de ce stand, la foule ne désemplit pas. On a voulu connaître leur secret : "le Pays basque, ça fonctionne bien. L'accent, ça marche beaucoup, je crois", confie le vendeur. Démonstration en direct, et les gens viennent. Pour se démarquer au milieu de milliers de stands, eux, ont revêtu leurs plus belles tenues. Autre astuce : embaumer tout le périmètre. Odeur, musique, aucun sens n'est laissé au hasard. Sans oublier la plus vieille technique du monde : la dégustation gratuite. L'objectif est que les visiteurs ne repartent pas les mains vides. La bataille est rude pour se démarquer des autres stands. De bon matin, Morgane, elle, a un peu plus de mal à convaincre les amateurs de rhum. Son plan B : avoir le sourire, savoir discuter. Et ça fini par payer. Une bonne humeur communicative, les visiteurs repartent tous conquis. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Gatineau, L. Lassale