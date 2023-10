Guerre en Israël : des répercussions à l'Assemblée nationale ?

Marine Tondelier, secrétaire nationale Europe Écologie Les Verts, s’est invitée en direct dans le 13H pour parler de la guerre en Israël. Elle affirme que les images dans les reportages sont effroyables. "Je pense qu’on est dans un moment de deuil national et de deuil mondial". Les choses sont très simples pour les écologistes, quand des gens sèment la mort pour la terreur, ça s’appelle du terrorisme. Le mot à poser sur ce qu’il s’est passé en Israël, c'est du terrorisme, selon Marine Tondelier. Une inquiétude évidemment pour les représailles qui s’abattent sur les civils gazaouis. Ils sont éprouvés par seize ans de blocus et ils se retrouvent aujourd’hui en état de siège sans eau, sans nourritures et sans médicaments. "Je voulais juste rappeler que même les guerres ont des règles. Je veux que chacun se rende compte de ce que c’est que de se faire bombarder sans avoir aucune possibilité de fuir. C’est la caractéristique de ce blocus gazaoui. Nous pensons très fort aux peuples israéliens et palestiniens en ce moment, et à l’embrasement qui risque de se provoquer au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde."