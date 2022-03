Guerre en Ukraine : au cœur de la base aérienne de Mont-de-Marsan

Depuis le début du conflit en Ukraine, les rafales enchaînent les rotations entre la base de Mont-de-Marsan et la Pologne. "Nous faisons des missions qui sont relativement longues. Cela nous permet d’effectuer différents ravitaillements en vol pour pouvoir tenir sur la zone", explique le capitaine Vincent. Une mission pour sécuriser l’espace aérien polonais à bord d’un rafale armé. Le sergent Pouchet vérifie les rafales plusieurs fois par jour. Si son travail n’a pas changé depuis le 24 février, c’est le rythme qui a nettement augmenté. "On était à deux tours d’équipe et maintenant, on est à trois voire quatre", confie-t-elle. Dans la tour de contrôle, les recommandations aux pilotes s’enchaînent. "Notre but, c’est de leur enlever cette pression pendant les phases de décollage et d’atterrissage qui nous concerne particulièrement, pour qu’ils puissent se concentrer sur leur mission", dit l’adjudant-chef Jérôme. L’armée de l’air ne peut pas donner le nombre de rafales engagés dans la défense du ciel polonais, mais ils décollent tous les jours de la base de Mont-de-Marsan. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau