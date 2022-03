Guerre en Ukraine : certains Russes commencent à se poser des questions sur la politique de Poutine

Si les Russes hésitent à critiquer le régime de Poutine, un oligarque russe réclame la fin du capitalisme en Russie et critique finalement cette guerre en Ukraine. Que peut-on en tirer comme conclusion ? Pour Pierre Servent, pour l'instant, ce sont de petits signaux faibles qui montrent quand même qu'il y a un certain nombre de personnages qui se demandent où Poutine va emmener son pays. On a pu aussi voir des manifestations dans certains nombres de villes en Russie. Ils sont apparemment moins importants en nombre que lors de l'invasion, réprimée, en Crimée ou à Donbass, mais on pourrait se demander si cela témoigne d'un frémissement montrant qu'il y a encore une société civile qui n'a pas perdu la raison en Russie. Néanmoins, on ne sait pas encore si ceci est complètement minoritaire et maîtrisé. Il faut encore attendre pour le savoir, selon Servent. Est-ce que la solution viendra de l'intérieure ? Servent parle du fait qu'il y a beaucoup de spéculations à partir du moment où Vladimir Poutine menace d'utiliser l'arme nucléaire, si dans son entourage quelqu'un est capable de le retenir. P. SERVENT