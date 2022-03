Guerre en Ukraine : cessez-le-feu précaire après une nuit de bombardements

Les bureaux des autorités locales de Kharkiv ont été ravagés par les flammes dimanche soir. Mais les lieux de pouvoir ne sont pas les seuls à être ciblés. Des immeubles résidentiels sont également bombardés. Des centaines de milliers d’habitants y vivent toujours. Dimanche soir, les Russes ont continué de ravager systématiquement Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine. La bataille se joue dans les airs. L’après-midi, déjà, le centre-ville était en ruine. Les habitants sont coincés dans les abris. Impossible de sortir acheter de la nourriture en sécurité. L’université de la ville et le gymnase ont également été pris pour cible. Un cessez-le-feu a été promis par l’armée russe dès ce lundi matin, et l’ouverture de six corridors humanitaires depuis quatre villes : Kharkiv, Kiev, Marioupol et Soumy. Mais quatre d’entre eux conduiraient les réfugiés ukrainiens vers la Biélorussie et la Russie. Une façon d’empêcher que ces routes soient utilisées dans l’autre sens pour rapporter du matériel humanitaire et des armes depuis l’Occident. Le Kremlin pourrait être tenté d’utiliser ces centaines de milliers de réfugiés ukrainiens comme arme de communication. C’est ce que craint le gouvernement ukrainien. TF1 | Reportage J. Devambez, J. Lacroix-Nahmias, P. Lormant